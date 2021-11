Fondazione Teatro Pirandello: nominati componenti del cda

Dopo tante polemiche, consigli comunali, l’attesa dello statuto, è arrivata la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento”. Si tratta di Gaetano Airò, di tre ex consiglieri comunali di Agrigento Andrea Cirino e Alessandro Patti e Giuseppe Micciché. Gaetano Airò è stato consigliere comunale di Favara e candidato a sindaco nel 2016. Una volta insediato il cda, si provvederà alla nomina del Presidente “ruolo ad oggi carente – avevano fatto sapere dalla giunta comunale lo scorso mese di ottobre- in funzione della impossibilità da parte del Sindaco e dell’assessore al ramo di ricoprire più incarichi per inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

Sui componenti il cda, il gruppo di Forza Italia al consiglio comunale aveva chiesto “ figure nuove, diverse dai soliti steccati della politica, che abbiano una notevole esperienza nei propri ambiti tali da auspicare la capacità di dare della fondamenta solide alla Fondazione proprio ora che il Teatro Pirandello può ripartire”.