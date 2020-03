Maltempo, “bomba d’acqua” su Linosa. Il sindaco posta FOTO e VIDEO

Maltempo, “bomba d’acqua” su Linosa. Il sindaco Martello: allagamenti e strade franate, intervenga il Genio Civile

“Questa mattina sull’isola di Linosa è caduta una vera e propria ‘bomba d’acqua’ che ha provocato ingenti danni: allagamenti nel centro abitato, ed il cedimento di strade e muri di cinta”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

“Ho contattato il Genio Civile per chiedere che si effettui una prima valutazione e quantificazione dei danni – aggiunge Martello – e per predisporre con urgenza gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle strutture, in modo da garantire la vivibilità dell’isola e l’incolumità dei cittadini”.