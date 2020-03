Coronavirus, ad Agrigento chiudono negozi, bar, e ristoranti. Garantiti alimentari, giornali e tabacchi

Porta di Ponte e via Atenea, il centro cittadino spettrale. Completamente deserto. Quasi tutti chiusi, compresa l’edicola. Resistono solo 6 attività: la tabaccheria, la macelleria, il panificio, due negozi di alimenti e il fruttivendolo. In giro per l’intera giornata si vedono i netturbini e qualche cittadino che esce per fare la spesa. “Restate a casa”: il centro ha risposto compatto.