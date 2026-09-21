La bomba d’acqua che si è abbattuta su Agrigento ha lasciato il segno anche in via Piersanti Mattarella, dove si registra un grave cedimento strutturale. Ampie porzioni di marciapiede sono franate a ridosso della carreggiata, creando una situazione di potenziale pericolo in un’arteria stradale nevralgica per la viabilità cittadina. La zona interessata è un punto cruciale per i collegamenti urbani: da qui passano ogni giorno decine di autobus e studenti diretti ai vicini istituti scolastici in contrada Calcarelle.

Il crollo del passaggio pedonale ha quindi destato immediata preoccupazione per la sicurezza di ragazzi e pendolari che frequentano quotidianamente l’area. Una squadra di operai ha già posizionato le transenne di sicurezza attorno all’area del cedimento per isolare il pericolo. Di conseguenza, il percorso veicolare è stato ridotto, provocando inevitabili rallentamenti al traffico veicolare, particolarmente intenso nelle ore di punta a ridosso dell’inizio e della fine delle lezioni. I tecnici sono adesso al lavoro per valutare l’entità dei danni e programmare i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e pedonale.

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