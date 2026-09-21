La consigliera comunale contesta all’amministrazione la mancata manutenzione preventiva: «Tombini otturati e caditoie ostruite». Chiesti interventi immediati e un piano strutturale contro gli allagamenti

AGRIGENTO – Il violento nubifragio che sabato 19 settembre ha messo in ginocchio diverse zone di Agrigento riaccende anche lo scontro politico sulla manutenzione e sulla prevenzione degli allagamenti.

A intervenire è la consigliera comunale Valentina Cirino, che punta direttamente il dito contro l’amministrazione e sostiene che, trascorsi ormai oltre cento giorni dall’insediamento della nuova giunta, non sia più sufficiente richiamare le responsabilità delle precedenti gestioni.

«Ci troviamo di fronte a una criticità atavica e mai risolta – afferma Cirino –. Ogni anno assistiamo alle medesime scene d’emergenza, con tombini completamente otturati e caditoie ostruite da detriti e vegetazione. Non si può accettare che non sia stata eseguita alcuna manutenzione ordinaria e preventiva prima dell’arrivo delle prime piogge stagionali».

Secondo la consigliera, eventi meteorologici particolarmente intensi non possono più essere considerati del tutto imprevedibili. Cirino richiama il cambiamento climatico e sostiene che, dopo un’estate caratterizzata da temperature elevate, fosse necessario programmare per tempo gli interventi di prevenzione.

Ma è soprattutto sul piano politico che arriva l’affondo.

«La nuova giunta, insediata da ormai più di cento giorni, non può trincerarsi dietro i soliti alibi di comodo. Non serve a nulla ripetere che si tratta di problemi ereditati dalle passate gestioni, di errori strutturali decennali o delle conseguenze dell’abusivismo edilizio del passato». Per Cirino, in oltre tre mesi sarebbe stato necessario almeno programmare ed eseguire «i lavori minimi di pulizia e prevenzione» per ridurre le conseguenze delle prime piogge autunnali.

La consigliera chiede adesso un piano straordinario di bonifica di caditoie, tombini e canali di sgrondo, il monitoraggio dei punti della città storicamente più esposti agli allagamenti e la presentazione in Consiglio comunale di un piano strutturale per la mitigazione del rischio idrogeologico e la manutenzione della rete fognaria e delle acque piovane.

«Agrigento non può affidare la propria sicurezza alla speranza che non piova – conclude Cirino –. Servono senso di responsabilità, fatti concreti e una visione amministrativa che metta la cura ordinaria del territorio al centro dell’agenda politica».

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