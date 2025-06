Era in mare per una battuta di pesca sportiva, quando improvvisamente ha accusato un malore. Sono stati attimi drammatici quelli vissuti, ieri, sulla spiaggia della Foggia a Sciacca, purtroppo, ancora priva del servizio di bagnino. Ad accorgersi dell’uomo in evidente difficoltà, è stato un luogotenente, Roberto Rizzo, in forza alla Compagnia Carabinieri di Sciacca.

Il sottufficiale dell’Arma senza pensarci due volte s’è tuffato in acqua portandolo sugli scogli. Qui è intervenuta una famiglia che, con un pedalò, ha riportato a riva il malcapitato. Si tratta di un sessantenne del trapanese. Una volta adagiato sulla sabbia, grazie anche all’intervento di un medico che si trovava sull’arenile, si è ripreso.

Il sessantenne poi con un’autoambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per una visita di controllo. Sano e salvo grazie all’intervento provvidenziale e tempestivo del carabiniere.

