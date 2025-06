Corpus Domini, mons. Muratore: “Diventare distributori di pane, di amore e di fraternità” – VIDEO



Nella Basilica Cattedrale di Agrigento, domenica pomeriggio, si è tenuta la Solennità del Corpus Domini. Alla celebrazione Eucaristica, presieduta da mons. Salvatore Muratore, vescovo emerito di Nicosia e concelebrata dai parroci della forania, ha fatto seguito la processione con il Santissimo Sacramento per le strade della città: dalla via Duomo, attraverso la via Atenea, con arrivo in piazza Stazione, dove si è tenuto un breve momento di adorazione con una preghiera e benedizione finale. Assente l’arcivescovo Alessandro Damiano, ancora in convalescenza.

“Cari amici, la nostra vocazione e la nostra dignità stanno nel volerci bene e custodire la comunione. Allora per il mistero di questo pane la Chiesa mi interessa, la mia comunità parrocchiale mi interessa, non solo utenti della comunità. Per il mistero di questo pane siamo, come Chiesa, catapultati dentro la storia, dentro la città, dentro il bene comune e noi Chiesa, insieme con gli altri, a lavorare per il bene di tutti, a condividere gioie e dolori, fatiche e speranze, a diventare anche noi pane spezzato per amore. Diventare distributori di pane, di amore e di fraternità. Dentro la storia i cristiani hanno questo compito: portare il pane, l’amore, la fraternità e se non fanno questo tradiscono il mandato. Date loro voi stessi da mangiare“, uno dei passaggi più significativi dell’intervento di mons. Muratore.

Al termine della processione, in piazza Stazione, ha concluso il momento di adorazione con una preghiera ai piedi di Gesù Eucarestia, confessando ai presenti anche la genesi delle parole pronunciate: “Quando l’arcivescovo mi invitò a presiedere questa processione subito in mente la domanda: Cosa dirò? Poi ripensandoci; la domanda si trasformò in altro modo: Cosa dirai a Gesù quando sarai vicinissimo a lui, con gli occhi fissi su di lui, con le mani che lo sorreggono e lo portano per le strade della città di Agrigento che hai amato intensamente e servito con passione? Incominciai così ad abbozzare nel mio cuore una preghiera che adesso condivido con voi e vi invito a farla diventare preghiera di tutti noi insieme“.

