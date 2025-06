I poliziotti del Commissariato di Canicattì, da giorni sono impegnati in controlli alle strutture ricettive preposte all’accoglienza di visitatori e turisti. Nell’ultimo fine settimana due proprietari di B&B, entrambi canicattinesi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Uno deve rispondere di omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, in quanto non aveva comunicato i nominativi degli ospiti alloggiati nella struttura ricettiva; l’altro perché trovato senza autorizzazione rilasciata dell’Autorità di Pubblica sicurezza.

Dai dati, in seguito alle prime ispezioni, diverse strutture (B&B e case vacanze) non rispetterebbe le regole. Non sono iscritti alla piattaforma della Questura, che serve per comunicare i nominativi delle persone alloggiate, oppure non comunicano nulla. Ma ci sono anche quelli abusivi. Ecco perchè i controlli su questo settore sono stati intensificati.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp