Tragedia nel pomeriggio di sabato ad Agrigento. Un uomo di 48 anni, originario di Favara, è morto mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale di via Dante. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore.

L’allarme è scattato quando i presenti si sono resi conto della gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti della sezione Volanti.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il quarantottenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constatato il decesso. Gli agenti hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Le cause della morte dovranno essere accertate.

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