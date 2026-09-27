Un doppio furto fulmineo dal bottino pesante. Nel mirino di una banda di ignoti malviventi sono finiti un appartamento e uno studio legale, situati all’interno dello stesso stabile nel quartiere Isabella-Sovareto a Sciacca. I locali sono di proprietà di padre e figlio. Il colpo è stato messo a segno nelle ore serali. I ladri hanno agito a colpo sicuro, con la certezza che in quel momento all’interno degli appartamenti non vi fosse nessuno.

Una volta fatto accesso all’edificio, i delinquenti hanno operato indisturbati e con estrema rapidità. Il primo obiettivo è stata l’abitazione del padre, un pensionato di 67 anni. Da qui i malviventi sono riusciti a portare via 750 euro in contanti e un ingente quantitativo di gioielli, il cui valore complessivo è stato quantificato in circa 20 mila euro.

Subito dopo, la banda si è spostata nei locali dello studio legale del figlio, un noto avvocato della zona. Dalle stanze del professionista sono stati portati via altri 3 mila euro in contanti. Dopo aver ripulito l’immobile e racimolato il bottino, i ladri si sono dileguati nel nulla, facendo perdere le proprie tracce prima del rientro dei proprietari. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sciacca.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi alla ricerca di impronte digitali o tracce utili e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto e identificare i componenti della banda.

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