I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 33enne favarese, che si trovava già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento.

Il provvedimento è scaturito dalle precise segnalazioni dei Carabinieri, i quali, durante i quotidiani controlli del territorio, hanno accertato e documentato il mancato rispetto delle regole da parte del trentatreenne. Dopo le formalità di rito eseguite presso la caserma della Tenenza di Favara, il giovane è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

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