Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha annunciato l’utilizzo di 1 milione di euro per il miglioramento del decoro della città. “Sono orgoglioso perché si tratta di una parte dei 3 milioni di euro complessivi sbloccati grazie a un mio emendamento, inserito nell’ultima legge di Bilancio approvata dal Parlamento, somme inutilizzate da più di venti anni che ora verranno finalmente usate”, afferma il deputato nazionale Lillo Pisano.

“Ricordo bene quel dicembre dello scorso anno, quando, dopo quasi 40 ore di lavoro in Commissione Bilancio, il mio emendamento venne approvato e incluso nella legge. Un impegno lungo e faticoso, che oggi si traduce in un risultato tangibile per la nostra comunità. Vedere concretizzarsi il mio lavoro – conclude Pisano – è per me la soddisfazione più grande, soprattutto quando a beneficiarne è la mia gente”.

