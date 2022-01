Màkari 2, al via la seconda stagione con le immagini girate ad Agrigento

Ci siamo quasi, Màkari sta per tornare su Rai1. La seconda stagione della fiction prodotta sempre da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Michele Soavi, farà ritorno sul piccolo schermo a partire da lunedì 7 Febbraio con tre nuove puntate.

In questa seconda stagione ci sarà ancora Claudio Gioè nei panni del giornalista e scrittore Saverio La Manna, Ester Pantano che abbiamo conosciuto come Suleima e Domenico Centamore, il mitico Piccionello compagno di avventure di La Manna.

Nuove puntate che vedranno anche la partecipazione di altri attori conosciuti come Lorenzo Crespi e non solo. In Makari 2 ci saranno ben tre casi diversi su cui Saverio Lamanna dovrà indagare per cercare di trovare i colpevoli. L’attore, Claudio Gioè, oltre a risolvere il l’omicidio del capo di Suleima, dovrà fare luce su altri due omicidi, i due malcapitati saranno un famoso archeologo, ucciso nella Valle dei Templi di Agrigento e un uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

“E’ un grande investimento quello fatto dalla città di Agrigento – dice l’assessore comunale Francesco Picarella- che punta alla valorizzazione del territorio, attraverso la promozione grazie cinema.

Non resta altro che attendere il 7 febbraio per vedere sulla prima rete nazionale la Valle dei Templi, il Giardino della Kolymbetra ed il centro storico.”