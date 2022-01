Covid in provincia di Agrigento, 4 morti e 993 nuovi casi

Altri 4 decessi per Covid, ad Agrigento, Calamonaci, Ribera, e Santo Stefano Quisquina, e registrati 993 nuovi casi, a fronte di 2.653 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 36.891 (1 marzo 2020 – 18 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 21.279. Gli attuali positivi sono 15.194, di cui 15.127 in isolamento domiciliare, e 67 ricoverati in ospedale. Sono 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, 4 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 417 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 204.083 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 18 gennaio 2022 sono 1.992.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 18 gennaio: Agrigento 4.245 ( 1.992 attuali contagiati, 2.223 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 183 (97 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Aragona 494 (212 attuali contagiati, 276 guariti e 6 deceduti); Bivona 164 (84 attuali contagiati, 79 guariti e 1 deceduto); Burgio 168 (35 attuali contagiati, 132 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 147 (57 attuali contagiati, 87 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 296 (102 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 221 (93 attuali contagiati, 123 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 530 (283 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 925 (357 attuali contagiati, 551 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.914 (1.595 attuali contagiati, 2.271 guariti e 48 deceduti); Casteltermini 579 (299 attuali contagiati, 274 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 386 (148 attuali contagiati, 232 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 359 (78 attuali contagiati, 278 guariti e 3 deceduti); Cianciana 226 (151 attuali contagiati, 70 guariti e 5 deceduti); Comitini 101 (47 attuali contagiati, e 54 guariti); Favara 3.397 (1.609 attuali contagiati, 1.762 guariti e 26 deceduti); Grotte 416 (239 attuali contagiati, 174 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 133 (72 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.993 (1.078 attuali contagiati, 1.886 guariti, 29 deceduti); Lucca Sicula 135 (40 attuali contagiati, e 95 guariti); Menfi 687 (285 attuali contagiati, 392 guariti e 10 deceduti); Montallegro 222 ( 38 attuali contagiati, 178 guariti e 6 deceduti); Montevago 142 (29 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Naro 567 (215 attuali contagiati, 340 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.544 (1.247 attuali contagiati, 1.272 guariti e 25 deceduti); Porto Empedocle 1.492 (670 attuali contagiati, 808 guariti, e 14 deceduti); Racalmuto 620 (307 attuali contagiati, 308 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.148 (454 attuali contagiati, 679 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.067 (284 attuali contagiati, 772 guariti, 11 deceduti); Realmonte 384 (197 attuali contagiati, 184 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.279 (401 attuali contagiati, 1.852 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 446 (111 attuali contagiati, 309 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 576 (301 attuali contagiati, 271 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 76 (21 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 122 (40 attuali contagiati, 81 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 543 (215 attuali contagiati, 319 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 290 (212 attuali contagiati, 75 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.339 (1.161 attuali contagiati, 1.146 guariti e 32 deceduti); Siculiana 582 (248 attuali contagiati, 328 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 85 (25 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto).

Salgono a 29 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.