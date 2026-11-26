Quale spazio resta per la dignità e la coscienza dell’uomo nell’epoca dominata dagli algoritmi? Sarà questo il filo conduttore dell’incontro dal titolo “Magnifica Humanitas”, organizzato dalla sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) insieme al Liceo “Vincenzo Linares” di Licata. L’iniziativa si terrà martedì 1° dicembre, con inizio alle ore 10:00, nei locali dell’istituto scolastico licatese. Dopo la tappa di Favara dedicata a “San Francesco d’Assisi comunicatore antesignano”, l’UCSI provinciale torna a dialogare con il mondo della scuola concentrandosi sulla prima enciclica di Papa Leone XIV. Il testo pontificio — composto da 245 punti suddivisi tra introduzione, cinque capitoli e conclusione — è stato firmato lo scorso 15 maggio 2026 in occasione del 135° anniversario della Rerum novarum, ponendosi in diretta continuità con la Dottrina sociale della Chiesa.

I relatori e il programma. Ad introdurre i temi della giornata e moderare i lavori sarà il giornalista Angelo Augusto, presidente della sezione UCSI di Agrigento. Il programma prevede le relazioni di: Ileana Tardino, Dirigente Scolastico del Liceo “Vincenzo Linares”; Francesco Pira, Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina e Consigliere Nazionale UCSI; Don Tommaso Pace, Parroco e docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica di Sicilia; Francesco Rizzo, Docente di Storia della Filosofia allo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e al Liceo Politi.

Le conclusioni saranno affidate a Gaetano Rizzo, Presidente di UCSI Sicilia. Al termine degli interventi, la parola passerà direttamente agli studenti del Liceo “Linares” per un ampio dibattito sui contenuti del documento.

I temi chiave dell’enciclica “Magnifica Humanitas”. Nel corso della mattinata verranno analizzati i quattro pilastri attraverso cui Papa Leone XIV legge le trasformazioni digitali contemporanee:

Differenza ontologica: La netta distinzione tra essere umano e macchina, poiché l’intelligenza artificiale è priva di corpo, esperienze, emozioni, coscienza morale e responsabilità per le proprie azioni.

Crisi cognitiva e delega algoritmica: Il rischio che la comodità di ottenere risposte immediate indebolisca lo spirito critico, la creatività e la capacità di dare un senso profondo all’esistenza.

Potere, dati e non neutralità: L’allarme sulla concentrazione di dati e piattaforme, la sorveglianza, l’automazione del lavoro e la manipolazione della verità dettata dagli interessi di chi controlla i sistemi.

Geopolitica e guerra: L’appello urgente a regolamentare e fermare l’impiego bellico dell’IA, come nel caso delle armi autonome, per rilanciare la pace, il dialogo e il multilateralismo.

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