Prosegue il percorso di recupero per il ventisettenne agrigentino rimasto gravemente ferito a fine ottobre dall’esplosione di un petardo nei pressi dello stadio Esseneto. Ricoverato al Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica dell’ospedale Civico di Palermo, il giovane è stato sottoposto a delicati interventi per ricostruire la mano destra e parte del volto, compreso il labbro.

Le sue condizioni generali sono in miglioramento, sebbene l’iter clinico e riabilitativo resti ancora lungo. L’incidente si era consumato durante la prima storica gara in notturna tra Akragas e Marsala.

Il ventisettenne, già colpito da Daspo e dunque impossibilitato a entrare sugli spalti, stava seguendo il match dalla scalinata vicina all’ex Villa del Sole quando ha acceso un potente ordigno pirotecnico, venendo investito in pieno dalla deflagrazione.

Soccorso dal 118 e inizialmente trasportato al “San Giovanni di Dio” di Agrigento con gravissime lesioni a mano destra, volto e piede sinistro, era stato poi trasferito d’urgenza nel nosocomio palermitano. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per accertare la provenienza del petardo e definire ogni responsabilità sull’accaduto.

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