Prosegue il percorso di educazione alimentare e ambientale “On the Sea”, promosso dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, con il fondamentale contributo dell’associazione Marevivo Sicilia ETS, da anni impegnata nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente marino.

Ha preso il via lo scorso 28 ottobre la seconda annualità dell’iniziativa, che si svilupperà anche nel corso dell’anno scolastico 2026-2027, coinvolgendo nuove classi degli Istituti Comprensivi dei dieci comuni del territorio del Galp, compreso tra le province di Trapani e Agrigento: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.

La nuova fase del progetto si inserisce nel solco del lavoro avviato durante l’anno scolastico 2025-2026, che ha permesso di portare i temi dell’educazione alimentare e ambientale nelle scuole del territorio, coinvolgendo circa 1200 studenti appartenenti a 13 istituti comprensivi.

Il progetto torna dunque nelle scuole con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più ampio di giovani, coinvolgendo alunni della scuola primaria e studenti della scuola secondaria di primo grado. Saranno riproposti gli stessi moduli didattici e le medesime tematiche della prima annualità, ma rivolti a classi differenti, per estendere le opportunità di conoscenza e sensibilizzazione e consolidare, attraverso un percorso educativo continuativo, una maggiore consapevolezza del valore delle risorse marine e del territorio.

Le attività saranno curate, come nello scorso anno scolastico, dagli educatori di Marevivo Sicilia ETS, che attraverso laboratori, momenti di approfondimento e strumenti didattici specifici accompagneranno gli studenti in un percorso di conoscenza che abbraccia due ambiti strettamente legati al mare: le risorse ittiche e la scoperta del territorio costiero, del suo patrimonio naturale, storico e culturale.

Una parte del percorso sarà dedicata alla conoscenza delle risorse ittiche, della biologia marina e del mondo della pesca, con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi l’importanza degli ecosistemi marini e la necessità di tutelarli. Particolare attenzione sarà riservata alla promozione di un consumo ittico sostenibile, alla valorizzazione delle specie locali e dei prodotti a miglio zero, al rispetto delle taglie minime legali del pesce e al contrasto della pesca illegale, promuovendo comportamenti alimentari consapevoli e rispettosi degli equilibri marini.

L’altro ambito di approfondimento riguarderà la scoperta e la conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, della sua storia e delle sue tradizioni, con uno sguardo particolare al rapporto che lo lega al mare.

A supporto delle attività in aula, il progetto prevede anche uscite didattiche ed esperienze dirette sul territorio, che permetteranno agli studenti di conoscere da vicino gli ambienti naturali, i diversi tratti della costa e i luoghi più rappresentativi della storia e della cultura del proprio Comune.

«Dopo l’esperienza del primo anno, torniamo nelle scuole con l’obiettivo di coinvolgere nuovi alunni e diffondere una sempre maggiore cultura della sostenibilità e del rispetto delle risorse marine – dichiara Fabio Galluzzo, presidente di Marevivo Sicilia ETS – vogliamo che i ragazzi non si limitino a conoscere le fragilità dell’ecosistema marino, ma imparino anche a riconoscere il valore del patrimonio che li circonda: le tradizioni marinare, i mestieri della pesca, la storia dei nostri porti e il rapporto profondo che lega le comunità al mare. Conoscere il proprio territorio è il primo passo per imparare a rispettarlo e tutelarlo».

Il progetto, finanziato nell’ambito del PN FEAMPA 2021-2027 – Priorità 3, si inserisce in una più ampia strategia di sensibilizzazione finalizzata a migliorare la conoscenza e l’immagine dei prodotti della pesca, promuovere il consumo responsabile delle risorse ittiche e rafforzare il legame tra le comunità locali e il proprio patrimonio costiero.

Con l’avvio della seconda annualità, il Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro” e Marevivo Sicilia ETS confermano quindi il valore della collaborazione tra il mondo della scuola e le realtà impegnate nella tutela ambientale. Un impegno che guarda alle nuove generazioni, nella convinzione che la conoscenza sia il primo passo per sviluppare una cultura del rispetto del mare e costruire cittadini più consapevoli, capaci di contribuire concretamente alla salvaguardia di un patrimonio naturale fondamentale per il futuro del territorio.

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