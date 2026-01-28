Qualcuno ha devastato un casolare, adibito a deposito di attrezzi agricoli nella periferia di Agrigento, e prima di andare via ha lasciato sui muri alcune scritte con insulti e minacce, realizzate con una bomboletta spray. A chiamare il 112, è stato uno dei tre fratelli agrigentini, proprietari della costruzione.

Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, nel corso del sopralluogo, hanno constatato il danneggiamento e le scritte. I tre agrigentini, tutti pensionati, sono stati sentiti per stabilire se abbiano o meno dei sospetti o se, di recente, abbiano avuto problemi o dissidi con qualcuno.

Al riguardo non filtrano indiscrezioni. E’ stata avviata l’attività investigativa per cercare di identificare gli autori del brutto gesto.

