Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Conto Termico 3.0 e Bonus mobili. Sono questi i principali incentivi, attivi nel 2026, che saranno oggetto del convegno, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento e in programma domani, dalle 15, nella sala conferenze della Camera di Commercio, che ha patrocinato l’evento.

Al centro del dibattito ci saranno gli incentivi, rilanciati per il 2026 dalle leggi finanziarie di Stato e Regione, che stimolano i cittadini a investire nella riqualificazione del costruito, alimentando proficue politiche di rigenerazione urbana, preziose per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

“Nella consapevolezza che l’architetto riveste un ruolo centrale nell’adozione di queste politiche – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – abbiamo voluto organizzare un convegno sul tema nel corso del quale relazioneranno noti esperti del settore Giuseppe Avanzato e Giuseppe Grimaldi”.

