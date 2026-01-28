Madre e figlia di 77 e 57 anni, sono state rapinate in mezzo alla strada, in via Pietro Micca, vicino alla guardia medica di Canicattì. Erano circa le 16 quando le donne sono state avvicinate e colpite a sprangate da due malviventi per strappare loro una borsa. La fuga dei due malviventi, un 28enne marocchino e un 19enne canicattinese è durata poco. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato i due sospetti intrufolarsi nell’edificio dell’ex ospedale, le pattuglie di carabinieri e polizia sono intervenute in modo fulmineo.

Circondata l’area, gli uomini in divisa hanno scovato i due che erano ancora in possesso della refurtiva appena sottratta. Per i due delinquenti sono scattate le manette con le accuse di rapina e lesioni personali. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Agrigento. Le due donne sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. I medici hanno diagnosticato solo lievi traumi, con una prognosi di pochi giorni. Qualche momento di tensione si è registrato davanti al Commissariato di Polizia, dove si sono recati familiari e parenti delle vittime.

