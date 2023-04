Agrigento Capitale della Cultura, c’è la deliberazione ufficiale del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, su proposta del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deliberato ufficialmente il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura, per l’anno 2025, ad Agrigento. La giuria si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta presentata dalla città sottolineando, tra l’altro, che “il ricco patrimonio culturale del territorio è il volano con cui si valorizza la variegata offerta proposta in un’ottica di innovazione, promozione e, di conseguenza, di un successivo sviluppo socio-economico, che trova ispirazione nei concept tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo della crescita individuale e comunitaria”, come si legge in un comunicato di Palazzo Chigi.