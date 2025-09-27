Rigettata la richiesta di scarcerazione con applicazione dei domiciliari per Guido Vasile, 66 anni, ritenuto un componente della famiglia mafiosa di Villaseta. Questa la decisione del gup del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, sulla richiesta avanzata dai legali di Vasile, gli avvocati Salvatore Cusumano e Pietro Maragliano. I difensori avevano chiesto una misura cautelare meno afflittiva a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Il giudice, con il parere favorevole dei pubblici ministeri, ha comunque disposto la nomina di uno specialista in medicina legale e di un pneumologo per valutare eventuali problemi di salute che possano rendere incompatibile la detenzione in carcere. Vasile era stato arrestato a dicembre scorso dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento nell’ambito della prima operazione contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle, con le accuse di associazione mafiosa e di estorsione.

