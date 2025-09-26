La comunità accoglie con entusiasmo l’apertura del nuovo Centro Socio-Educativo “Nemo e Marlin”, uno spazio pensato per sostenere bambini, ragazzi e famiglie, promosso dall’associazione Comunità della Speranza.

La sede di piazza Giulio Cesare n. 5, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Lercara Friddi, era stata inaugurata nel giugno 2019 ma aveva dovuto sospendere le attività a causa della pandemia. Dopo la riapertura nel 2022 e un periodo di intensa progettualità, il centro è tornato alla piena operatività il 22 settembre 2025, in seguito agli interventi di riqualificazione energetica realizzati con il Superbonus 110%.

Il nuovo centro rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità locale: offre un ambiente protetto dove i minori possono crescere, sviluppare relazioni positive e sperimentare percorsi educativi mirati, grazie al lavoro quotidiano di educatrici specializzate. L’obiettivo è sostenere la relazione tra bambini e famiglie, promuovere la socializzazione e l’inclusione, favorire comportamenti funzionali e collaborare con le agenzie educative del territorio per costruire una rete di sostegno condivisa.

Ampia la proposta di attività: dai laboratori creativi e artistici alla musicoterapia, dalle esperienze fisico-motorie come piscina, palestra ed equitazione, fino a momenti di aggregazione e integrazione con altri gruppi. Tutte iniziative pensate per valorizzare ogni bambino nella sua unicità e accompagnarlo nel percorso di crescita personale e relazionale.

Grazie alla collaborazione tra la Comunità della Speranza, il Comune e il Distretto Socio-Sanitario, Lercara Friddi si arricchisce così di uno strumento prezioso per il futuro: un luogo dove crescere insieme, costruire legami e promuovere l’inclusione fin dall’infanzia.

