Mafia, maxioperazione con oltre 70 arresti. Tre catture nell’Agrigentino

Una maxioperazione denominata “Stella cadente” della Guardia di finanza e della polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia, e della Direzione distrettuale antimafia della città lombarda, in diverse province d’Italia, ha portato a oltre settanta arresti e al sequestro di beni per 35 milioni di euro. Ad accertare l’operatività di una cosca mafiosa di matrice “stiddara”, con base a Brescia, che ha pesantemente inquinato diversi settori economici, attraverso la commercializzazione di crediti d’imposta fittizi, per decine di milioni di euro.

In trentacinque sono stati arrestati fra Gela e il territorio nisseno. Altri 15 fiancheggiatori dei “padrini” siciliani sono stati bloccati nel Nord Italia, per complessivi 75 soggetti, tre dei quali, sono stati catturati, due a Sciacca, posti ai domiciliari, e uno a Palma di Montechiaro, condotto in carcere. Gli indagati in totale sono 105.

I boss sopravvissuti a Cosa Nostra di Totò Riina, e cosiddetti perdenti, ora comandano, e sono diventati manager nel settore alimentare e dell’intermediazione finanziaria.