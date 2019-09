Botte tra marito e moglie, polizia riporta la calma

Botte da orbi tra marito e moglie per futili motivi. E’ successo nella zona soprastante la via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Senza non poche difficoltà a sedare la lite i poliziotti della sezione Volanti.

Sul corpo dei due coniugi i segni della zuffa, graffi sul volto di lui, escoriazioni sulle braccia di lei. Entrambi hanno rifiutato le cure ospedaliere. I poliziotti hanno raccolto i racconti dei litigiosi, ognuno di loro ha fornito la propria versione dei fatti. Sono stati invitati a formalizzare querela di parte.

Le indagini proseguono per accertare il motivi della zuffa.