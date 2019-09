Inaugurata la libreria nel reparto Oncologia del nosocomio agrigentino. VIDEO

Una libreria presso la sala d’aspetto di un reparto delicato come quello di oncologia. E’ stata inaugurata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’iniziativa è dell’Amico Onlus ,“Associazione Malati In Cura Oncologica” , nata per offrire gratuitamente assistenza, supporto psicologico ed informazioni ai malati di cancro e ai loro familiari. L’idea di una libreria ha preso il via circa 20 mesi fa con un preciso intento e in aggiunta ad altri interventi solidali da parte anche di privati. (GUARDA IL VIDEO)

La libreria-biblioteca rappresenta per il reparto di oncologia una donazione molto importante dal punto di vista terapico.

L’associazione Amico- che ha messo su’ l’idea di creare questo tipo di ambiente in un contesto di tristezza e preoccupazione- ha a cuore i veri valori, la sensibilità e l’amore verso il prossimo.

