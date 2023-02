Mafia, le prime immagini dopo l’arresto di Messina Denaro: il boss firma i verbali

Diffuse le prime immagini dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro. E’ il 16 gennaio scorso, e il capomafia si trova a firmare alcuni verbali negli uffici del Ros, all’interno dell’aeroporto di Boccadifalco. Oggi, il padrino di Castelvetrano è al 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila. Ieri è stato sottoposto a un nuovo ciclo di chemioterapia, che è durato circa quattro ore. Nell’ambulatorio realizzato di fronte alla sua cella, l’ormai ex superlatitante ha ricevuto la terza dose assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera, tutti e tre dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Messina Denaro è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali.