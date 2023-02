Risparmiare sugli elettrodomestici casalinghi: 3 consigli da seguire

Acquistare gli elettrodomestici per la casa a volte sembra difficile a causa del loro costo, ma con dei piccoli accorgimenti non è complicato risparmiare, sia sull’acquisto iniziale, sia sulla rendita dei prodotti a lungo termine. Il frigorifero, la lavatrice, il forno, l’asciugatrice sono macchinari fondamentali da avere, per una casa efficiente e per soddisfare le esigenze degli abitanti. Qui di seguito vogliamo proporvi 3 piccoli consigli da seguire per percorrere la strada del risparmio.

Attendere le promozioni o sfruttare il volantino delle offerte

Le offerte sono il primo metodo per trarre risparmio da un acquisto. Negli ultimi anni, si sono imposti nel calendario dei periodi specifici in cui i costi scendono ulteriormente, e le offerte aumentano. Un esempio è il Black Friday, che arriva dopo la metà di novembre, e che interessa quasi tutti i settori del commercio, l’elettronica inclusa. Acquistando elettrodomestici durante questi periodi, quindi, si avrà grande possibilità di risparmio, potendo usufruire di sconti da capogiro che, normalmente, è difficile trovare nei negozi.

Se, invece, si ha necessità di acquistare in un altro periodo, è bene sapere che i negozi, in genere, organizzano delle offerte che possono variare di mese in mese, o di settimana in settimana. Per risparmiare, dunque, si possono tenere sotto controllo i vari volantini, aspettando l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Se il vero intento è quello di acquistare prodotti di qualità, ma a prezzi scontati, conviene quindi non perdere tutti gli aggiornamenti in materia di sconti, come le offerte del volantino Euronics, ad esempio, che offre una vasta gamma di scelta. La qualità è giusto che si paghi, ma perché non sfruttare qualche possibilità di risparmio, quando si può?

Acquistare ricondizionato

Un altro metodo infallibile per risparmiare, è quello di acquistare un prodotto ricondizionato. Questo termine non indica qualcosa di vecchio o usato, ma testimonia la rinascita di un prodotto che, altrimenti, sarebbe finito nel dimenticatoio. Ciò significa che un prodotto ricondizionato è un prodotto riconsegnato al venditore praticamente nuovo perché presentava un difetto estetico o un malfunzionamento o chi lo ha acquistato aveva cambiato idea. Questo oggetto quindi non può più essere venduto come nuovo e affronta un processo di ricondizionamento. Con questo, viene rigenerato, messo a nuovo e testato accuratamente prima di essere venduto, ovviamente a un prezzo inferiore. Scegliendo di acquistare un elettrodomestico ricondizionato, dunque, non solo si risparmierà, portando giovamento alle proprie finanze, ma si aiuterà anche il pianeta ad essere meno inquinato, sia per la mancata dispersione di un oggetto invenduto sia per le materie prime risparmiate per la produzione di un articolo nuovo; si farà quindi una scelta eco-friendly.

Prestare attenzione alla classe energetica

Una volta che si è riusciti a risparmiare sull’acquisto, non bisogna pensare che tutto finisca lì. Infatti, prima di comprare un elettrodomestico, a parte il prezzo di vendita, sarebbe opportuno anche controllare e valutare la classe energetica. Se si risparmia comprando, ma il prodotto ha una classe energetica scadente, quello che non si è speso prima verrà pagato per fronteggiare i costi dell’energia. Si tratta di fare un investimento che renda su lunghissimo periodo, portando più possibilità di risparmio possibili. Il caro energia è diventato un vero e proprio incubo, e spesso ci si priva dell’utilizzo di alcuni elettrodomestici e prodotti elettronici proprio per tentare di ricevere meno costi a fine mese. Innanzitutto, occorre partire dalla lettera A, che rappresenta la miglior classe energetica. In secondo luogo, è necessario anche utilizzare gli elettrodomestici con maggiore attenzione, sia per una bolletta più leggera, che per contribuire in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente. Come fare? Per la lavatrice è bene scegliere lavaggi ECO, per il frigorifero scegliere i modelli con tecnologia No Frost, che regolano la temperatura interna limitando gli sprechi, e per il forno optare per uno ventilato ed evitare di aprirlo continuamente permettendo la fuoriuscita del calore.

Questi sono alcune delle tante piccole accortezze da avere in casa propria per puntare al risparmio e all’ammortizzamento dei costi.