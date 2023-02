Faceva parcheggiare le auto: denunciato parcheggiatore abusivo

Sorpreso mentre svolgeva abusivamente l’attività di parcheggiatore, ma durante il controllo è risultato essere anche illegalmente presente sul territorio italiano. Un trentacinquenne tunisino è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato Italiano.

L’extracomunitario, domiciliato a Favara, di fatto da tempo era gravato dall’ordine del Questore della provincia agrigentina a lasciare il territorio Italiano, e dal contestuale decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Agrigento. Nonostante i provvedimenti dell’Autorità pendenti a suo carico se n’è infischiato.

E’ stato infatti notato dai carabinieri della Tenenza di Favara mentre si occupava, chiedendo l’obolo, di far parcheggiare le vetture in piazza dei Vespri nei pressi della Chiesa Madre. Scattato il controllo è risultato essere irregolare. Per l’attività non autorizzata di parcheggiatore abusivo è stato invece sanzionato.