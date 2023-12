L’ Akragas ha ingaggiato l’attaccante professionista David Olaoye, classe 1996, nazionalità inglese. Come annunciato dalla Società, il giocatore ha un curriculum importante per le esperienze nei campionati di Albania e Repubblica Ceca con le maglie di Tomori Berat, Domazlice e Otrokovice. David Olaoye domenica scorsa era allo stadio Esseneto per assistere alla sfida contro il Siracusa. L’attaccante è già a disposizione di mister Marco Coppa.