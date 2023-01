Mafia: arresto Messina Denaro: si allunga elenco indagati

Si allunga sempre di più la lista dei fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro finiti sotto indagine. Gli ultimi iscritti nel registro degli indagati sono Vincenzo e Antonio Luppino, figli di Giovanni, l’incensurato che ha accompagnato il capomafia alla clinica Maddalena, dove entrambi, lunedì, sono stati arrestati. I carabinieri del Ros hanno perquisito le abitazioni dei due Luppino: nell’appartamento di Vincenzo è stata trovata una sorta di stanza nascosta che stata perquisita ed è risultata vuota. Nei giorni scorsi in un’area recintata di proprietà dei Luppino la polizia ha trovato la Giulietta utilizzata dal boss per i suoi spostamenti.

E il capomafia pochi giorni prima dell’arresto è stato ripreso mentre faceva la spesa come un cittadino qualunque in uno dei supermercati di Campobello di Mazara, scegliendo alimenti e detersivi. I carabinieri hanno acquisito le immagini di video-sorveglianza del negozio: un ulteriore riscontro che il boss vivesse nel covo di vicolo San Vito acquistato, per suo conto, da Andrea Bonafede, il geometra che gli aveva prestato l’identità.