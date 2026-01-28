Scossa di terremoto in serata, alle 20.42 di mercoledì 28 gennaio, in provincia di Palermo. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.1.

L’epicentro è stato registrato a un chilometro a nord-ovest di Blufi, a una profondità di 38 chilometri. non sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini e non si registrano danni.

Negli scorsi giorni altre due scosse sono state registrate nel Palermitano: a due chilometri a ovest di Casteldaccia, con magnitudo 2.7 e nella zona di Sclafani Bagni, con magnitudo 3.0.

