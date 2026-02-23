DECANTATO, il gusto degli anni ’70 e ’80: al Madison un viaggio tra icone del vino e sapori vintage

C’è un’epoca in cui il vino diventa fenomeno di costume, simbolo di convivialità e di una nuova idea di benessere. Gli anni ’70 e ’80 non sono solo musica e moda: sono anche etichette iconiche, brindisi indimenticabili, bottiglie che hanno segnato un cambiamento nel gusto degli italiani.

Al Madison, il prossimo 28 febbraio alle ore 20, l’evento DECANTATO unirà musica dal vivo e memoria enogastronomica, con un menù tematico firmato dallo chef Giuseppe Patania e una selezione di vini che raccontano un’epoca.

Il boom dei frizzanti e le icone internazionali

In Sicilia nasce un’etichetta destinata a entrare nella storia: il Nozze d’Oro di Tasca d’Almerita, mentre fanno capolino i primi vitigni internazionali con il Burdese di Planeta, blend di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

A livello nazionale prende piede il fenomeno dell’Amarone della Valpolicella, protagonista anche nella versione Bruni Alti, mentre a chiudere in dolcezza non può mancare il Moscato d’Asti di Marchesi di Barolo, compagno ideale dei dessert.

In quegli anni esplode il fenomeno dei vini frizzanti: diventano simbolo di leggerezza e modernità etichette come Mateus, Lancers e i Lambrusco emiliani, tra cui l’intramontabile Otello Ceci e il Terre Verdiane della famiglia Ceci.

Il menù anni ’70/’80 al Madison

Si parte con una selezione di tartine assortite, vol-au-vent farciti e crostini con mousse, accompagnati in buvette da:

Lancers rosé

Mateus bianco

Lambrusco secco Otello Ceci

Lambrusco amabile Terre Verdiane Ceci

Antipasto

Ricca insalatina di mare del Mediterraneo

In abbinamento: Nozze d’Oro – Tasca d’Almerita

Primi

Tortellini di brasato mantecati con panna, prosciutto e piselli

Cannelloni di carne e besciamella

In abbinamento: Burdese – Planeta

Secondo

Galantina di pollo farcita con patate alla contadina e pisellini al prosciutto

In abbinamento: Amarone della Valpolicella – Bruni Alti

Frutta

Pesca Melba

Dessert

Torta Cortina

In abbinamento: Moscato d’Asti – Marchesi di Barolo

DECANTATO non sarà solo una cena, ma un viaggio nel tempo, dove ogni calice racconterà una storia e ogni piatto riporterà a una stagione in cui la convivialità aveva il sapore delle grandi occasioni.

Una notte da ascoltare, assaporare e… decantare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp