Allegria e divertimento hanno preso il sopravvento nelle vie aragonesi coinvolgendo persone di qualsiasi età. L’associazione agrigentina Aps Rinascita, formata dal direttivo Calogero Cuffaro, Carmelina Pirrera e Vittorio Terrazzino ringraziano il gruppo Mob e Gimkana, l’associazione Ara Vintage e tutta la comunità aragonese per la fiducia in loro riposta nell’organizzazione di questa importante manifestazione che rappresenta ormai una tradizione.

“Abbiamo accettato sin da subito di affiancare i giovani di Aragona nell’organizzare il Carnevale, proprio perché abbiamo visto in loro la voglia di portare avanti una tradizione in cui credono fermamente e che sposa i principi di Aps Rinascita – si legge in una nota degli organizzatori – promozione culturale, sociale, crescita e aggregazione comunitaria. Il carnevale è espressione dell’arte e questi giovani hanno dimostrato bravura e senso di responsabilità anche quando un evento spiacevole ha cercato di demotivarli, hanno trovato la forza per rialzarsi e fare del loro meglio”.

“Durante la sfilata mattutina – continua la nota – abbiamo portato in piazza una rappresentanza dei capigruppo del Carnevale di Sciacca che con la loro musica e i loro balli hanno coinvolto i presenti. Non sono mancati i momenti di animazione per i più piccoli con il trampoliere “Natale Master Pasticcione e le sue mascotte”. L’evento realizzato con I contributi volontari delle attività commerciali e dalla comunità aragonese, ha avuto il patrocinio del comune di Aragona.

