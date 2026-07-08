Nessuna deroga alle norme vigenti per l’attivazione delle utenze idriche negli immobili di Maddalusa. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto Salvatore Caccamo per affrontare le criticità legate all’approvvigionamento idrico dell’agglomerato urbano.

Al tavolo, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, hanno preso parte il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo, il sindaco di Agrigento Michele Sodano, i rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e i vertici di AICA.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che l’intera area di Maddalusa ricade nella zona A di inedificabilità assoluta del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, circostanza che impone una rigorosa verifica della posizione di ciascun immobile. Per questo motivo proseguirà la ricognizione delle abitazioni presenti, dal momento che ogni fabbricato presenta una situazione specifica e non è possibile procedere con valutazioni generalizzate.

Dal vertice è emerso un orientamento condiviso: la normativa urbanistica ed edilizia impone il rispetto delle verifiche previste dal Testo unico dell’edilizia e, allo stato attuale, non esistono disposizioni che consentano deroghe per nuove attivazioni delle utenze idriche, nemmeno da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Particolare attenzione è stata riservata ai casi di maggiore fragilità. Le eventuali situazioni di carattere sanitario o la presenza di persone affette da gravi patologie potranno essere esaminate singolarmente dal Comune, previa richiesta degli interessati e presentazione della documentazione necessaria sia sulle condizioni di salute sia sulla situazione dell’immobile.

In tali circostanze l’Amministrazione comunale potrà valutare un approvvigionamento idrico straordinario e temporaneo, limitato al tempo necessario per definire il procedimento di verifica. Un iter che, qualora dovesse accertare l’assenza dei requisiti di abitabilità dell’immobile, potrebbe sfociare nell’immediato sgombero dell’abitazione.

Nel caso in cui venga disposto lo sgombero, il Comune potrà inoltre valutare, per chi possiede i requisiti reddituali previsti dalla legge, l’accesso alle misure di sostegno per le politiche abitative o ai servizi di edilizia sociale.

La riunione si è conclusa con un ulteriore richiamo alla necessità di definire le numerose istanze di sanatoria edilizia presentate negli anni e di proseguire nell’applicazione della normativa vigente, senza possibilità di deroghe rispetto agli abusi edilizi presenti nell’area. Leggi anche: Maddalusa senza acqua da oltre un mese, la protesta di duemila residenti

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