Uno sciame infinito. Non si ferma l’attività sismica nel Tirreno Meridionale, dove la terra – e in questo caso il fondale marino – continua a muoversi senza sosta. L’ultimo forte sussulto è arrivato questa mattina all’alba, alle ore 6:12, con una scossa di magnitudo 4.1 che ha svegliato la Sicilia settentrionale e l’arcipelago delle Eolie. Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), questo evento si colloca perfettamente all’interno della fitta sequenza sismica che sta interessando l’area ormai dal lontano 20 ottobre.

I dati della Rete sismica nazionale hanno localizzato l’ipocentro del terremoto a una profondità di 8.2 chilometri sotto il livello del mare. L’epicentro è stato individuato nel Tirreno meridionale, a circa 30 chilometri a nord-ovest di Alicudi, l’isola più occidentale e selvaggia delle Eolie. Nonostante la distanza dalla terraferma – circa 91 chilometri a nord-est di Bagheria e 95 chilometri da Palermo – l’energia della scossa si è propagata con forza lungo la costa, venendo distintamente avvertita dalla popolazione delle località costiere e delle isole vicine, seguita a ruota da repliche minori.

Il bilancio complessivo tracciato dai sismologi fotografa una situazione di altissima e costante attività geologica. Dal 20 ottobre a oggi sono stati registrati ben 306 eventi sismici nel medesimo distretto. Una sequenza numericamente impressionante che si distingue anche per l’energia rilasciata: 2 eventi con magnitudo pari o superiore a 5 (i più intensi e spaventosi); 6 eventi con magnitudo compresa tra 4 e 5 (incluso quello di questa mattina); 34 eventi con magnitudo tra 3 e 4; Centinaia di micro-scosse strumentali.

La Protezione Civile e le autorità locali continuano a monitorare la situazione. Sebbene l’epicentro sottomarino attenui l’impatto diretto sulle strutture, la persistenza dello sciame mantiene alta l’allerta tra i residenti della fascia costiera siciliana e delle comunità eoliane.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp