«Un primo intervento concreto lo abbiamo già realizzato, mettendo in sicurezza le alberature presenti lungo la pista ciclabile, ma non intendiamo fermarci qui. Vogliamo affrontare definitivamente la situazione di degrado dell’ex Lido Oasi, un’area che non può continuare a rappresentare un pericolo per i cittadini e per l’ambiente». A dirlo è l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, intervenuta a seguito dei primi interventi che hanno riguardato il patrimonio arboreo di viale delle Dune, nel tratto che costeggia la pista ciclabile e la carreggiata, in prossimità dell’ex Lido Oasi di San Leone, ad Agrigento.

I lavori, eseguiti da Servizi ausiliari Sicilia su iniziativa del Dipartimento regionale dell’Ambiente, hanno di fatto eliminato i pericoli legati alla presenza di alberi inclinati e rami secchi di grandi dimensioni. Si tratta, però, solo del primo passo di un’azione più ampia che la Regione Siciliana vuole portare avanti per contrastare il degrado e l’abbandono dell’area, da tempo interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza.

Le verifiche condotte da Arpa Sicilia e dalla Guardia costiera hanno infatti evidenziato la presenza di rifiuti di varia natura, vegetazione incolta e recinzioni danneggiate, criticità che aggravano i rischi anche in occasione delle mareggiate. Proprio per questo, l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente sta lavorando a un progetto più ampio di messa in sicurezza, che prevede la rimozione e il corretto smaltimento dei rifiuti, gli interventi sulla vegetazione pericolosa e il ripristino delle condizioni di sicurezza, in vista della bonifica.

«Quello che stiamo mettendo a punto è un progetto organico di messa in sicurezza e bonifica, con l’obiettivo di eliminare le ulteriori criticità esistenti e avviare un percorso di recupero di questo tratto del litorale di San Leone, così da restituirlo agli agrigentini. È un impegno concreto che vogliamo assumerci e portare avanti nell’interesse della comunità e della tutela del nostro patrimonio costiero», ha concluso l’assessore Savarino.

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