Maddalusa, la Regione passa la palla al Comune: adesso il sindaco è chiamato a trovare una soluzione

«Non c’è nessuna emergenza idrica a Maddalusa, c’è un problema urbanistico. Problema che tratterà il Comune di Agrigento». Le parole dell’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colaianni, hanno il pregio della chiarezza e segnano un punto fermo nella vicenda che da settimane tiene con il fiato sospeso centinaia di famiglie del quartiere.

Secondo la Regione Siciliana, infatti, la questione non riguarda la disponibilità di acqua, ma ricade nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale. Una presa di posizione che, di fatto, sposta il baricentro della vicenda su Palazzo dei Giganti e chiama il sindaco Michele Sodano ad assumere un ruolo decisivo nella ricerca di una soluzione.

Se da un lato il rispetto delle norme urbanistiche rappresenta un principio irrinunciabile e le eventuali irregolarità devono essere affrontate attraverso gli strumenti previsti dalla legge, dall’altro la tutela della legalità non può entrare in conflitto con un diritto fondamentale come quello all’acqua.

La questione di Maddalusa impone quindi una riflessione che supera il piano strettamente amministrativo. Il nodo non è stabilire se le regole debbano essere rispettate, ma individuare un percorso che consenta di coniugare il ripristino della legalità con la salvaguardia dei diritti essenziali delle persone.

L’acqua è un bene primario e indispensabile. Eventuali responsabilità in materia edilizia devono seguire il proprio iter amministrativo e giudiziario, senza che ciò comporti conseguenze tali da compromettere le condizioni minime di vita delle famiglie residenti.

Nel corso del vertice convocato in Prefettura, il sindaco Michele Sodano ha ribadito la complessità della situazione, respingendo le accuse di chi riteneva sufficiente un semplice provvedimento urgente per ripristinare l’erogazione idrica.

«Chi in questi giorni ha sostenuto che si potesse trovare una soluzione immediata ha mentito, perché prima bisognava studiare le carte e valutare attentamente ogni singolo caso», ha dichiarato il primo cittadino.

Sodano ha quindi annunciato la misura individuata insieme alle altre istituzioni coinvolte: l’attivazione di uno sportello con Protezione civile e ASP attraverso il quale i cittadini in condizioni di fragilità potranno richiedere l’approvvigionamento idrico.

«Credo che questo rappresenti un passo importante – ha spiegato – nel rispetto della legalità e tenendo conto della complessità di una situazione che abbiamo ereditato dopo decenni durante i quali si è preferito chiudere gli occhi. Oggi questa amministrazione vuole affrontare il problema e risolverlo».

Il sindaco ha inoltre puntato il dito contro le responsabilità del passato. «C’è chi ha costruito intere carriere politiche alimentando l’illusione che in un territorio soggetto a vincoli di inedificabilità assoluta si potesse costruire. Oggi il Comune non può ignorare queste contraddizioni, ma deve allo stesso tempo garantire una risposta ai cittadini che vivono reali condizioni di fragilità».

Infine, Sodano ha difeso il percorso seguito dall’amministrazione. «Molti hanno sostenuto che bastasse un’ordinanza sindacale per dare acqua a tutti, ma non è assolutamente così. Ringrazio i vertici regionali perché, insieme, siamo riusciti a individuare una linea condivisa tra tutte le istituzioni per fornire una risposta immediata ai soggetti più vulnerabili».

Dopo il chiarimento arrivato dalla Regione, dunque, l’attenzione si concentra adesso sul Comune di Agrigento. La sfida sarà quella di trovare una soluzione che sappia tenere insieme due esigenze apparentemente contrapposte: il rispetto delle regole urbanistiche e la tutela di un diritto essenziale come l’accesso all’acqua. È proprio su questo equilibrio che si misurerà la capacità delle istituzioni di dare una risposta concreta ai cittadini di Maddalusa. Leggi anche: Maddalusa, Controcorrente difende Sodano: «Chi ha governato per anni oggi scopre il problema» – Maddalusa, Sodano: «Chi prometteva acqua subito ha mentito»

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