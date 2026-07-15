Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento, unitamente ai poliziotti del Commissariato di Licata, hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari in abitazioni licatesi coinvolti e indagati in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa è coordinata dalla Procura di Agrigento. Complessivamente otto le perquisizioni mirate eseguite da una trentina di agenti. Non sono state notificate misure cautelari ma l’inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarderebbe anche altri territori fuori la provincia.

Al momento l’operazione si è concentrata sulla ricerca di riscontri probatori. Rinvenuta e sequestrata droga, ma non di rilevante quantità, soprattutto marijuana. Un soggetto è finito nei guai.

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