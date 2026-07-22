Un vasto incendio ha raggiunto le porte del centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco provenienti anche da altri distaccamenti della provincia agrigentina, oltre alla presenza di carabinieri e polizia per assicurare l’ordine pubblico. In azione dall’alto anche un canadair della Forestale.

Massima allerta per una clinica, un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d’artificio. A coordinare le operazioni in prima persona il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore. L’Anas ha fatto sapere inoltre che, a causa dell’incendio, è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina.

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