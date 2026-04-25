Prosegue l’operazione di pulizia della spiaggia di Maddalusa su iniziativa di Mareamico, dove nelle scorse settimane era già stato avviato un intervento da parte delle associazioni ambientaliste. Dopo la giornata del 12 aprile, che aveva visto un centinaio di volontari raccogliere quattro tonnellate di rifiuti, l’iniziativa si è conclusa con un altro massiccio intervento.

Per completare l’operazione di pulizia, ieri sono stati raccolti altri 25 sacchi di rifiuti, ma questa volta la notizia è un’altra: a farlo sono stati alcuni studenti del progetto Erasmus provenienti dalla Norvegia, dalla Spagna e dalla Grecia, ospiti dell’Istituto Galileo Galilei di Canicattì.

“Questi giovani ambasciatori del futuro – scrive Mareamico – hanno dimostrato che lo scambio culturale non passa solo attraverso i libri, ma anche attraverso il prenderci cura, insieme, del nostro ambiente”.

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