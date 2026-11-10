Un 65enne è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione a Raffadali. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, quando è stata segnalata l’impossibilità di mettersi in contatto con l’uomo, che viveva da solo. In via Fontanelle sono scattati immediatamente i soccorsi con l’arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei carabinieri della Stazione di Raffadali.

I pompieri hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per consentire l’accesso all’appartamento, dove si è presentata la dolorosa scoperta: il corpo del sessantacinquenne giaceva sul pavimento. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto; nella caduta successiva al malore, la vittima ha impattato violentemente contro il pavimento, riportando una vistosa emorragia.

Sul posto è stato chiesto l’intervento del medico legale per una prima ispezione cadaverica. I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso, accertando che gli infissi e la porta di ingresso erano perfettamente serrati dall’interno. Escluso fin da subito qualsiasi segno di morte violenta o il coinvolgimento di terzi: la tragedia è stata ufficialmente ricondotta a cause naturali dovute al malore improvviso.

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