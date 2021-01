M5S: Teniamoci stretto il valore e il pregio del nostro territorio

“I vasi di ceramica donati dall’accademia delle belle arti e collocati lungo la spiaggia di San Leone, sono stati distrutti a causa di un atto vandalico; a vedere certe immagini non puoi restare indifferente, abbiamo il diritto/dovere di prenderci cura del tessuto sociale e ambientale del nostro territorio” – queste le riflessioni di Filippo Perconti, Rino Marinello, Azzurra Cancelleri, Michele Sodano e Rosalba Cimino e Giovanni Di Caro, portavoce del Movimento 5 Stelle. “Abbiamo deciso di destinare una parte del nostro stipendio per la ricostruzione di questi vasi, vogliamo dare prova concreta di vicinanza ai cittadini e alle istituzioni locali, supportando le nostre amministrazioni e valorizzando i nostri luoghi – proseguono i deputati – San Leone e il suo mare, le tante bellezze e i suoi colori non saranno offuscati da atti isolati del genere”. “Teniamoci stretto il valore e il pregio del nostro territorio, in questa fase, ancora segnata dall’emergenza sanitaria, è il momento di essere più consapevoli che quello che abbiamo va custodito; siamo orgogliosi di contribuire e fare la nostra parte – concludono i portavoce.