Capodanno con “Joy of Christmas” al Teatro Pirandello

AGRIGENTO. Comincia bene il 2021 per Agrigento e per gli agrigentini. Grazie alla solidarietà, alla caparbietà e al sacrificio di alcune persone, è andato in scena il giorno di Capodanno, al Teatro Pirandello di Agrigento, “Joy of Christmas” – Canzoni per le feste e per un anno. L’idea e la produzione sono state di Francesco Bellomo. Quest’ultimo è stato anche coprotagonista insieme all’attore agrigentino Gaetano Aronica, entrambi voci narranti dello spettacolo che hanno accompagnato i due bravissimi cantanti: Martina Difonte e Michelangelo Nari. Lo spettacolo si è svolto in due tempi e su due temi: da una parte le più belle canzoni delle feste e dall’altra alcune delle più note canzoni della memoria. Durante lo spettacolo sono stati trasmessi dei messaggi di auguri da parte di Maurizio Costanzo, Alessio Boni, Massimiliano Bruno Paolo Conticini, Pino Insegno , Raffaele Morelli , Enrico Guarneri , Giuliana Loiodice, Gianfranco Jannuzzo.

Mancavano gli applausi, bisogna ammetterlo, e i due artisti li avrebbero certamente meritati tutti, ma la manifestazione al teatro Pirandello, a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si è dovuta svolgere a porte chiuse ed è stata diffusa in città grazie alla collaborazione delle tre principali emittenti televisive agrigentine, Agrigento TV, Teleacras e TVA.

È doveroso ringraziare, tra gli altro, Emanuele Farruggia, che ha curato la produzione esecutiva e la GAP Movie per la produzione televisiva.

Tecnici e operatori, va fatto rilevare, il giorno di capodanno si sono messi a disposizione gratuitamente per la buona riuscita dell’evento da offrire alla città quale augurio per un 2021 migliore.

E a ringraziare tutti per il sacrificio spontaneo sono stati il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Costantino Ciulla.

Entrambi, presenti all’evento, sono intervenuti alla fine dello spettacolo per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile lo spettacolo andato in scena e fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Questo spettacolo di inizio anno vuole rappresentare il rilancio della cultura, dello spettacolo e del teatro.

La registrazione integrale dell’evento è disponibile sulla pagina Facebook “Teatro Pirandello Agrigento”, e non solo