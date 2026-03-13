I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato il venticinquenne di Licata, ospite di una comunità favarese, accusato di avere accoltellato alla gola il 43enne di Favara durante una lite scoppiata davanti al supermercato “Lidl” di via Capitano Callea.

L’accusa è di tentato omicidio. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Annalisa Failla, che coordina le indagini, nelle prossime ore chiederà al gip la convalida dell’arresto e l’applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare.

L’uomo ferito si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, alla base della violenta aggressione vi sarebbe stata una lite fra il venticinquenne e il quarantatreenne che sarebbe intervenuto per difendere il figlio che sarebbe stato insistentemente disturbato mentre era al circo.

