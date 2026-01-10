E’ doloso l’incendio di un’autovettura di proprietà di un disoccupato favarese cinquantanovenne. Teatro del fatto una strada dell’abitato favarese. Qualcuno, poco prima della mezzanotte, ha appiccato il fuoco alla Nissan Terrano.

Il proprietario si è accorto subito della fiammata ed è intervenuto con un estintore riuscendo a circoscrivere e spegnere l’incendio tanto che non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sarebbero saltate fuori prove di una azione dolosa, una su tutte, delle tracce di liquido infiammabile.

Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Tenenza di Favara, coordinati dalla locale Procura della Repubblica di Agrigento. Aperta un’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp