“Proseguono con regolarità i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido ‘Collegamento’, un intervento strategico per la nostra città che rappresenta non solo la costruzione di una nuova scuola, ma anche un importante segnale di rinascita e riqualificazione per l’intero quartiere. Ad oggi il cantiere ha superato il 65% di avanzamento dei lavori: sono state completate tutte le strutture portanti e divisorie dell’edificio e sono già stati posati gli impianti”. Lo dice l’assessore comunale all’edilizia scolastica di Agrigento Gerlando Principato.

Nelle prossime settimane si procederà con le finiture interne, i massetti, la pavimentazione, la posa degli infissi e la sistemazione degli spazi esterni dell’immobile. “Stiamo realizzando una struttura moderna, all’avanguardia e dotata dei massimi standard di comfort e sicurezza, pensata per accogliere i bambini in un ambiente educativo di qualità e restituire alla comunità un presidio sociale fondamentale – continua Principato -. Il cronoprogramma dei lavori procede regolarmente e contiamo di consegnare l’opera entro maggio 2026, quindi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal Pnrr del 30 giugno 2026”.

“Parallelamente, il Rup del progetto, l’ingegnere Gerlando Trupia – aggiunge l’assessore -, ha partecipato al bando per la fornitura degli arredi scolastici. Ci auguriamo che nei prossimi giorni possa arrivare l’esito positivo, così da accelerare le procedure di allestimento e consentire la rapida consegna della struttura alla pubblica istruzione per la piena operatività del nuovo asilo nido. Questo intervento dimostra come le risorse del Pnrr possano trasformarsi in opere concrete per la città, migliorando i servizi educativi e contribuendo alla crescita e alla qualità della vita delle famiglie agrigentine”.

