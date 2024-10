Prosegue senza sosta la stagione della Moncada Agrigento, che in meno di due settimane affronta la sfida valida per la quarta giornata di campionato in trasferta. Alle ore 12:00, la squadra di coach Daniele Quilici sarà ospite di Fiorenzuola, guidata da coach Lorenzo Dalmonte. Agrigento arriva a questa partita dopo un inizio difficile, con 2 sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate. L’obiettivo è quello di invertire la rotta e recuperare le energie, dato che mercoledì il PalaMoncada ospiterà il primo derby stagionale contro Capo D’Orlando. Fiorenzuola, con un bilancio di 1 vittoria e 2 sconfitte, cercherà di sfruttare il fattore campo e mantenere alta l’intensità, affidandosi alla spinta del PalArquato, un vero e proprio fortino nella scorsa stagione.

“La trasferta di Fiorenzuola – ha dichiarato coach Quilici – ci impone di essere attenti e aggressivi, per controllare la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare in casa e dalla consapevolezza di aver sfiorato la vittoria contro una squadra quotata come Omegna. Siamo determinati a dare un ulteriore segnale di crescita, con la volontà di mettere in campo tutto lo spirito necessario per ottenere un successo, in vista di una settimana intensa con un nuovo filotto di partite”.

Il campionato si sta dimostrando molto impegnativo, con Agrigento che deve affrontare lunghe trasferte e doppi turni casalinghi, giocando mediamente ogni tre giorni. La squadra ha mostrato segnali di grande potenziale, alternando prestazioni brillanti a momenti di difficoltà. Nell’ultima partita casalinga, Agrigento ha sofferto per tre quarti di gara, cercando di rimontare nel finale, ma si è fermata a soli quattro punti da Desio, che ha vinto al PalaMoncada 77 a 73. Dopo l’esordio con una sconfitta contro Lumezzane, Agrigento ha conquistato una vittoria all’ultimo secondo contro Andrea Costa Imola, ma ha poi ceduto nuovamente in casa contro l’Aurora Desio. Per sostenere la squadra, lo zoccolo duro dei tifosi biancazzurri si darà appuntamento in un’enoteca del centro, dove sarà possibile seguire la partita sui maxischermi.