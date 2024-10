Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto di Lamin Demba, 27 anni, di nazionalità del Gambia, indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Stefano Catalano, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dei domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

L’arresto è scattato nella serata di giovedì. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, impegnati in un servizio di controllo nel centro cittadino, hanno fermato due soggetti a bordo di uno scooter in via XXV Aprile nei pressi del cinema.

L’indagato, che si trovava nel posto del passeggero, ha lanciato a terra degli involucri contenenti crack che successivamente sono stati recuperati dai poliziotti. Addosso gli sono stati trovati anche 850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Subito dopo la perquisizione è stata estesa anche in casa dell’indagato dove, sono stati rinvenuti altri cinquanta involucri della medesima sostanza stupefacente.