Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il contest di cinema e cucina Agrigento Cooking Show, diretta dal videomaker Marco Gallo, che coinvolge ristoranti e videomaker, impegnati nel raccontare un piatto tipico siciliano in un video di 3 minuti. L’edizione di quest’anno però avrà un gusto unico perchè sarà regionale ed i ristoranti provengono da quasi tutta la Sicilia, esattamente da 7 province diverse: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, Ragusa e la padrona di casa Agrigento con un ristorante di San Leone ed uno a Licata. Altrettanti studi e videomaker hanno girato in lungo e largo consegnando alla giuria il piccolo cortometraggio che racconta tradizioni, storie e piatti della cucina siciliana. Le giurie saranno due, una assaggerà il piatto ed una giudicherà il video, la somma dei voti decreterà i tre finalisti che il 29 Ottobre si sfideranno in un cooking show dal vivo al centro commerciale “Città dei Templi”, la finale sarà presentata da Angelo Palermo. Anche quest’anno tornerà la Cena di Gala, il 28 ottobre presso il ristorante Granofino a cucinare saranno gli chef Mario Ciulla, Salvatore Gambuzza, Peppe Bonsignore ed il grande Giorgione Barchiesi del programma “Giorgione, orto e cucina” su Gambero Rosso, e saranno anche membri della giuria. Da oggi escono i 10 video di Agrigento Cooking Show 4, ecco le parole del direttore artistico Marco Gallo, reduce dal successo del Cinema Ammare e della stagione teatrale al Teatro Costabianca: “Sicuramente è stato ed è un anno impegnativo ma molto stimolante ed i risultati che arrivano sono frutto di un grande lavoro, ed è così anche per Agrigento Cooking Show, renderlo regionale era una sfida difficile ma molto affascinante, abbiamo tanti piatti e storie da scoprire e soprattutto posti meravigliosi da promuovere, la Sicilia è una meraviglia in continua crescita e siamo contenti che questo progetto possa valorizzarla un pò”.

Lo spot della manifestazione